東洋証券 [東証Ｐ] が4月17日昼(12:00)に非開示だった業績見通しを発表。25年3月期の業績予想は連結経常利益が前の期比27.9％減の10.3億円に減る見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 前期実績と当期速報値との差異の理由当期の業績は、投資信託の代行手数料、米国株取扱手数料や金融収支が増加しましたが、日本株委託手数料や投資信託の募集手数料が大きく減少したため営業利益、経常利