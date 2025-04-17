17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比320円高の3万4250円と急伸。日経平均株価の前場現物終値3万4212.29円に対しては37.71円高。出来高は2万8944枚となっている。 TOPIX先物期近は2520ポイントと前日比24ポイント高、現物終値比3.00ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 34250+32