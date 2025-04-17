日経225先物は11時30分時点、前日比300円高の3万4220円（+0.88％）前後で推移。寄り付きは3万3970円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万3835円）にサヤ寄せする動きにならず、やや買い先行で始まった。直後に3万3910円と下落に転じる場面もみられたものの、現物の寄り付き時には3万4310円まで上げ幅を広げた。中盤にかけて3万4000円を割り込むもショートの動きは強まらず、終盤にかけて再び切り返す動きとなった。 赤