「1番・指名打者」で出場【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ロッキーズ戦で6号先頭打者弾を放った。427フィート（約130メートル）の特大アーチに、現地実況も「ショウヘイが粉砕した！」と絶叫した。1点ビハインドで迎えた初回、大谷がアーチでチームを勢いづけた。右腕マルケスがカウント1-2から投じたナックルカーブを捉え、打った瞬間