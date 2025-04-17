◇MLB ドジャースーロッキーズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）大谷翔平選手のデコルテポーズがまさかの共演となりました。ロッキーズ戦で「1番・DH」で出場した大谷選手。第1打席で、ライト方向へ特大の1打を着弾させました。今季、セレブレーションで使われている大谷選手が出演するコーセー社の「コスメデコルテ」のCM。その中で行われるワンシーンをモチーフにしていて、眼前にかざした右手を左から右へ通過させるこの