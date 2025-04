ChatGPTなどを開発するOpenAIが、AIコーディングツールを開発するスタートアップ「Windsurf」を約30億ドル(約4280億円)で買収する協議を進めていることが報じられています。OpenAI Said to Be In Talks to Buy Windsurf for About $3 Billion - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-16/openai-said-to-be-in-talks-to-buy-windsurf-for-about-3-billionReport: OpenAI in Talks to Acquire AI Coding Tool W