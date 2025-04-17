SNS型のロマンス詐欺で、熊本県北部に住む男性から500万円をだまし取ったとして、東京に住む大学生の男が逮捕されました。 【写真を見る】「ロマンス詐欺」出し子への指示役か中国籍の男を逮捕被害1億円とも熊本 詐欺と組織犯罪処罰法違反の疑いで熊本県警に逮捕されたのは、東京都渋谷区に住む中国籍の大学生の男（22）です。 男は他の人物と共謀し、去年（2024年）3月、熊本県北部に住む67歳の男性をだまして現金500万