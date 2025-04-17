子どもたちの自転車事故を防ごうと、金沢市で17日、交通マナーを学ぶ安全教室が開かれました。 金沢市では毎年、市内すべての小学3年生を対象にこの安全教室を開いていて、今年度は54校、約3600人が参加します。 初日のこの日は、明成小学校の児童35人が、交差点での一時停止など交通ルールを学んだあと、園内に標識や信号が整備された神田交通公園で、周囲の安全確認などをさっそく実践していました。 「右