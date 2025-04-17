【スターバックス】から、フォトジェニックな「新作スイーツ」が登場！ 今すぐ試してほしい2商品をセレクトしたので、ぜひ参考にしてみてください。 かわいすぎっ！「ジョーカインド スヌーピー シュガードーナツ」 最初にご紹介するのは、@bucks__bucksさんが「かわいいが溢れてる」と大興奮の新作スイーツ。こぼれそうなほどたっぷりのクリームが盛られた「ジョ&