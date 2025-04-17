パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（27）が2025年4月16日、自身のインスタグラムを更新。アクセサリーやヘアメイクでドレスアップした姿を披露した。「皆さんの応援のおかげです」志田さんは、「この度、『微博文化交流之夜』に参加させていただき、スポーツインフルエンサー賞を受賞させていただきました」と報告し、ドレスアップした姿のオフショットを投稿。「このような素晴らしい賞をいた