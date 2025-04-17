4月16日、高知ファイティングドッグスと阪神タイガース・ファームの交流試合が行われ、高知県出身の選手の登場に大いにファンが沸きました。高知市の日本トーター野球場で行われた高知ファイティングドッグス対阪神タイガース・ファームの交流試合には、県内外から1228人のファンが集まりました。試合には高知県出身の森木大智投手や嶋村麟士朗捕手が出場し、盗塁を阻止するなど高知のファン