来月11日の長良川鵜飼開幕を前に鵜の健康診断が行われました。 【写真を見る】一羽ずつ丁寧に“鵜の健康診断” 長良川鵜飼は5月11日開幕 伝染病の予防接種や血液検査 岐阜 診断を受けた鵜はあわせて125羽で獣医師が鵜匠の家を一軒ずつ回って調べました。このうち鵜匠代表を務める杉山雅彦さんの家では午前9時から鵜籠に鵜を一羽ずつ入れて体重を測ったのち、鵜の首を撫でて落ち着かせながら伝染病の予防接種や血液検査が行われま