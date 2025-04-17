17日朝早く、山形県酒田市内の小学校近くの路上でクマ1頭が目撃され、警察がパトカーを出動させ警戒を続けています。クマが目撃されたのは酒田市の宮野浦小学校から北西に800メートルほど離れた住宅地の中の路上です。酒田警察署の調べによりますと、17日午前5時10分すぎ、散歩をしていた女性が北の方角に移動しているクマ1頭を発見し、警察に通報しました。クマは、体長およそ1メートルでこれまでに、けがをし