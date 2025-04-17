よりSUVらしさを増した新型フォレスターの存在感みなさんは映画や小説などの物語において、オープニングとエンディング、どちらが良いと満足感が高いですか？【画像】新型スバル・フォレスター画像はこちら全21枚もちろんキャッチーなオープニングは大事なのですが、多くの方はやはり『エンディング＝結末』が気になるのではないでしょうか。作品を手がける側も、まずは結末を思い描き、そこから全体の『ストーリー』を構築