コスプレイヤー塚さん（@PyonYame）が、『家庭教師ヒットマンREBORN!』ベルフェゴールのコスプレ姿を披露した。金色の乱れ髪からのぞく口元に狂気が宿る。視線を遮る長い前髪の奥には何を見据えているのか。その曖昧さが逆に「王子」の底知れぬ狂気を感じさせる。SNSに公開後「推しがやるベルフェゴールがいっっちばんいいから見ろ！！！」「笑顔が素敵」など、ファンからの称賛が相次いだ。ヨウ氏（@haruharuhc2）によっ