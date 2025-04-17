私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第26回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）にフィーチャー。今回は、ルイ・ヴィトン 2025 メンズ スプリング・コレクションを写真家・笠原秀信がファレル・ウィリアムスによる自身の音楽的共感覚から着想を得たコレクションをテーマに「80年代-90年代前半のHIP HOP」を