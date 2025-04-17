櫻坂46に新加入した四期生2人目の映像が17日、公式YouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」で公開された。2人目の新メンバーは、愛知県出身の稲熊ひな（いなぐま・ひな＝19）。自己紹介を兼ねたVlogが公開された。四期生の解禁は16日からスタートし、トップバッターは千葉県出身の松本和子(まつもと・わこ＝20)が公開されていた。四期生は昨年8月に「君ガ咲ク。」というキャッチコピーとともに始まった新メンバーオーディションから、