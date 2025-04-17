文部科学省の全国学力テストが県内で一斉に行われています。このうち立山北部小学校では6年生31人がテストを受けました。全国学力テストは、小学6年生と中学3年生を対象に、文部科学省が学力や学習状況を把握するために行っています。県内では、小学校173校7618人が国語と算数と理科の試験に、中学校80校7836人が国語と数学と理科の試験に臨んでいます。県教委によりますと、今回から中学校の理科はタブレット端末を使ったオンライ