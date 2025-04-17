◆米大リーグレッズ３―５マリナーズ（１６日・米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）マリナーズのスイッチヒッターのカル・ローリー捕手が１６日（日本時間１７日）、敵地のレッズ戦で自身４度目となる左右両打席アーチを達成した。ローリーは５回に右腕マルティネスから左打席で右中間に６号ソロ。７回には左腕Ｔ・ロジャースから右打席で左翼席にリーグ２位タイの７号をたたき込んだ。２本目のアー