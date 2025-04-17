17日、参議院財政金融委員会にて自民党の西田昌司議員が植田日銀総裁に今年1月の政策金利0.25％の利上げの是非を問うた。【映像】回答する植田総裁西田議員は「食料、エネルギーを除く消費者物価（指数）が2％前後下回っている。民間企業の借り入れ金も伸びて経済が加熱している様子もない。そういう中で、利上げが行われたが経済活動を抑制する可能性があり、時期尚早だったと私は思う。特に今年の1月の時点でトランプ関税の