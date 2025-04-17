◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１―６の初回２死二塁の第２打席に今季初のタイムリーとなる右前適時打を放った。今季は試合前時点で、得点圏で９打席で５打数無安打、打率・０００だった。相手先発右腕マルケスとは試合前時点でエンゼ