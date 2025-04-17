◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３５）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「３番・一塁」で先発出場。初回に勝ち越しの３号ソロを放った。１点を追う初回。ド軍は大谷翔平投手（３０）の６号先頭打者本塁打で同点に追いつくと、１死後、フリーマンが続いた。マルケスの９３・７マイル（約１５０・８