16日夕方、横手市で、住宅1棟が全焼する火事があり、火元に住む85歳の男性が死亡しました。火事があったのは、横手市大森町上溝の佐々木金四郎さん85歳の住宅です。警察と消防によりますと、16日午後5時半ごろ、近くに住む人から、消防に「家の1階が燃えている。台所から出火して逃げ遅れがいると家人が話している」と通報がありました。火は通報から約2時間半後に消し止められましたが、この火事で、火元の住宅1棟が全焼していま