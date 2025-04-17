俳優の瀬戸朝香（48）が、最新ショットや花の写真を披露し、反響を呼んでいる。【映像】パパそっくりと話題の長男との親子ショット&話題のすっぴん姿2007年、元V6の井ノ原快彦（48）と結婚し、15歳の長男、11歳の長女と、2人の子どもがいる瀬戸。これまでにもInstagramでは“後ろ姿がパパそっくり”と話題になった長男との2ショットや、ドライブを満喫する姿、美容院で人生初のヘアスタイルに挑戦したことなど