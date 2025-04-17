去年9月、香川県内に住む13歳未満の少女にSNSを通じて性的姿態の映像を要求し、スマートフォンに送信させたなどの疑いで島根県の男が逮捕されました。 不同意わいせつや性的姿態等撮影などの疑いで逮捕されたのは、島根県浜田市のアルバイト従業員の男（23）です。警察によりますと男は、去年9月20日から23日までの間に、香川県内に住む当時13歳未満の少女に対し、SNSを通じて性的姿態の映像送信を要求し、その姿態を撮影さ