【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 1−2 アーセナル（日本時間4月17日／サンチャゴ・ベルナベウ）【映像】速すぎる！ アーセナルFWの「80m爆走ゴール」チャンピオンズリーグ（CL）の前回王者の息の根を止める一撃だ。アーセナルのFWガブリエウ・マルチネッリが、後半アディショナルタイムに約80mを爆走してスーパーゴール。フル出場からの圧巻スプリントにファンが興奮している。アーセナルはCL準々決勝2ndレグ