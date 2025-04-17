[ベルリン １６日 ロイター] - ドイツ経済研究所（ＤＩＷ）は１６日公表した報告書で、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金融政策の動きを予想する際に人工知能（ＡＩ）を活用することで予測の精度が向上するとの研究結果を明らかにした。ＤＩＷの研究者らは、２０１９年１月から２５年３月までのＥＣＢの市場との対話を、特別に訓練されたＡＩに基づくテキスト分析モデルを使って分析した。報告書を執筆したＤＩＷの専門家ケルスティ