KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」において、「DMMポイント」とデータ通信量がセットになった期間限定トッピング2種を発売した。期間は6月5日まで。 ラインアップは、「DMMポイント500pt＋データ追加0.3GB（24時間）」（500円）と「DMMポイント3000pt＋データ追加1GB（30日間）」（3350円）。 DMMポイントは、DMMの動画配信、電子書籍、ゲーム、英会話などさ