日本時間のけさ行われた日本政府とアメリカ政府の関税交渉。赤沢経済再生担当大臣はトランプ大統領と会談し、関税の見直しを求めました。日米の関税交渉はアメリカのトランプ大統領が外交儀礼上は“格下”の赤沢経済再生担当大臣に面会する異例のかたちでスタートしました。赤沢 経済再生担当大臣「トランプ大統領が私に会ってくださったことは大変ありがたい。（自分は）格下も格下。出てきて話をしてくださったことは本当に