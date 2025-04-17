「お花見日和ですね🍡」と花見団子の画像をポストされたのは「猫柳はティーポットが好きすぎる」(@wt_nekoyanagi)さん（以下、猫柳さん）。【くらべて見る】普通の団子と並べると、めちゃ大きい！手に持ったお団子が、大きすぎて、そのサイズ感に多くの人の注目を集めました。「デカすぎて笑った」「このサイズ感は反則」「どうやって食べるんだろう？」「お花見にピッタリのお団子ですね」投稿には、驚きのコメントが多数