季節が急に前進。特に、明後日19日の日中は気温がグンと上がり、関東甲信の内陸では30℃以上の真夏日になる所も。その先、ゴールデンウィーク前半にかけても高温傾向が続く。暑さ対策を。1週目(〜24日)季節がグッと前進暑さのピークは19日30℃以上の所もこの期間は、高気圧と低気圧が交互に通って行きます。低気圧のコースが、日本海から北日本付近となることが多く、南からの暖かい空気が流れ込みやすい状況です。明日18日