小学6年、中学3年を対象にした全国一斉の学力テストが行われました。中学校の理科では今回初めて、タブレットを使った出題、回答が行われました。全国学力・学習状況調査は文部科学省が児童・生徒の学力を把握し、学習指導の充実などに役立てるとして、ことしは国語、算数・数学、理科の3科目が行われました。山口県内では公立の小・中学校399校で約2万200人がテストを受けたとみられます。今回は、中学校の理科で初めてタブレット