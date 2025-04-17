モノを捨てられない人が知っておきたい病気について解説します（写真：hellohello／PIXTA）テレビや動画配信サイトで見たことがある「ゴミ屋敷」。モノを大量にためこむ背景に、心の病気が隠れているのかもしれない。その代表が「ためこみ症」だ。家にモノがあふれている人や、片付けが苦手な人が知っておきたいこの病気について、九州大学大学院医学研究院精神病態医学教授の中尾智博さんに聞いた。段ボール箱をたたまずにまずは