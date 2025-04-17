１５日、水かけ祭りを楽しむ地元住民や観光客。（シーサンパンナ＝新華社配信）【新華社シーサンパンナ4月17日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州ではダイ暦1387年の新年を祝う新年祭（2025年水かけ祭り）の期間中となる15日、広く「水の世界」と化し、数万人もの人々が水をかけ合いながら祭りに興じた。幸運を呼ぶ水が歓喜のうちに注がれ、街や路地には水しぶきが飛び交い、歓声が沸き上がった。１５日、水か