学習指導の充実や改善に役立てるため、小学6年生と中学3年生を対象にした全国学力テストが17日一斉に行われています。 文部科学省は、小中学校での教育の充実やさらなる改善につなげようと、毎年小学6年生と中学3年生を対象に学力や学習状況を調査しています。 大分県内では、246の小学校と118の中学校で、約1万9千人がテストに臨んでいます。 教科は小6が国語、算数、理科。中3が国語、数学、理科で、中学校の理科は今年度から