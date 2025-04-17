◇MLB ドジャースーロッキーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が、ロッキーズ戦に1番・DHで出場。第1打席に今季初となる先頭打者ホームランを放ちました。1回表に1点を失ったドジャースはその裏、大谷選手が打席に入ると、ストレートで追い込まれ1ボール2ストライクとします。しかし4球目、曲がりの大きな変化球が真ん中高めに入ったのを逃さず、大きく打ち上げた打球はライトスタンドへ。打球速度1