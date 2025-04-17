福男岡県警行橋署は17日、行橋市草野付近の道路上で16日午前7時20分ごろ、女子高校生が見知らぬ男から「おい、こらっ、止まれ」「お小遣いほしくないか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらいで、身長170程度。水色のポロシャツ、紺色の帽子を着用し、白色の自転車に乗っていたという。