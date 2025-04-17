ツツジの名所として知られる佐賀県基山町園部の大興善寺で14日、シーズン到来を告げる「つつじ開園式」があった。寺の裏にある「契（ちぎり）園」には約5万本植えられ、今月下旬から見頃を迎える見通しという。開園を宣言した神原玄晃住職（59）は「今年は開花が遅く、新緑と合わせて大型連休まで長く楽しんでほしい」と話している。契園の広さは約7万5千平方メートル。ヒラドツツジやクルメツツジなど約30種類が植えられ、色