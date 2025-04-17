2025年10月から、ふるさと納税制度における大きなルール変更が予定されています。今までふるさと納税をしていた人は、これからも続けるべきなのでしょうか。本記事では、制度改正の内容や今後もふるさと納税を行ったほうがよいのかを解説します。 今までのふるさと納税 今までのふるさと納税は、自治体からの「返礼品」をもらいながら、「楽天ふるさと納税」や「ふるさとチョイス」といった仲介サイトを利用すると