児童生徒の学力、学習状況を把握する全国学力テストが17日、石川県内の公立小中学校で行われました。 全国学力テストは、公立の小中学校に通う全国の小学6年生と中学3年生を対象に、文部科学省が毎年実施しているものです。石川県内でも、特別支援学校を含む小学校192校、中学校86校で実施され、約1万8000人がテストに臨んでいます。 小学生は国語、算数、理科、中学生は国語、数学の筆記に加え、理科に限って試験的にパソコ