佐賀県上峰町坊所のイオン上峰店跡地に整備された「道の駅かみみね」の2階に1日、医療的ケア児にも対応できる幼保連携型認定こども園「ひよ子こども園カゼマチ」（川原俊史園長）がオープンした。5日に保護者や関係者らが出席して入園式・落成式があり、テープカットして開園を祝った。同町で高齢者施設や認定こども園を運営している社会福祉法人「ガジュマル」（今村一郎理事長）が開設した。園舎の広さは約900平方メートルで