１６日、有人宇宙船「神舟２０号」を積み、発射エリアへ移動した運搬ロケット「長征２号Ｆ遥２０」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉4月17日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、有人宇宙船「神舟20号」を積んだ運搬ロケット「長征2号F遥20」が16日夜、発射エリアへの移動を終えたと発表した。打ち上げ施設と設備の状態は良好で、今後は計画に基づき各種機能の点検や合同試験などを行い、近日中に機会を見て打ち上げ