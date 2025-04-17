日本とアメリカの関税をめぐる閣僚級協議が行われたことを受け、自民党の小野寺政調会長は「1回目としては非常に成功裏の交渉」だと評価しました。自民党の小野寺政調会長は、きょう午前、アメリカ側と1回目の関税交渉を行った赤沢経済再生担当大臣から電話で報告があったことを明らかにしました。自民党小野寺 政調会長「（赤沢大臣が）アメリカがいかにこの日米の交渉を重要視しているかということを肌身で感じたというこ