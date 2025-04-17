【[ BATON × ACETECH ] GLOCK G17 USWトレーサーカービン CO2GBB【JASG認定】】 6月中旬 発売予定 価格：63,580円 BATONは、CO2ガスガン「[ BATON × ACETECH ] GLOCK G17 USWトレーサーカービン CO2GBB【JASG認定】」を6月中旬に発売する。価格は63,580円。 本商品は、同社の「[ BATONAirsoft ] GLOCK G17 Gen.5 MOS CO2GBB」用のカ&#12