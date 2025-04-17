安打はなかった。しかし、足でチームの2連勝に貢献した。【もっと読む】ドジャース大谷「WBC不参加」に現実味…本人は乗り気も「代表サイド」と「カラダ」が抱える大問題日本時間16日のロッキーズ戦に出場して4打数無安打も2得点、三回に今季5個目、メジャー通算150個目となる盗塁を決めた大谷翔平（30=ドジャース）のことだ。前日の15日は5号本塁打を含む3安打。バットでチームの連敗を2で止めたが、打てなくても勝利に貢献