長崎県新上五島町のきれいな海水を使い、廃校で生産された化粧水や健康食品が島を勇気づけている−。手がけたのは2018年に島の有志が設立したベンチャー企業「ブルーサイエンティフィック新上五島」。安価な装置で、抗酸化作用のある色素フコキサンチンを含んだ微細藻類の培養に成功。離島の「特性」を生かして商品化に結びつけた。ワカメや昆布に微量に含まれるフコキサンチンは抽出が容易ではない上に、藻類を大量に採取すれ