佐賀県は16日、直近1週間（7日〜13日）に県内24カ所の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は28人だったと発表した。国の基準見直しを受け、定点医療機関を前週までの39カ所から24カ所に変更。高齢者施設と医療施設で各1件の集団発生が確認されたが、1医療機関当たりでは1・17人と6週連続で減少した。インフルエンザの感染者数は21人。全国的に流行している百日ぜきは、県内医療機関から31人の報告があり、