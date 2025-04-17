料理研究家の小田真規子先生に教えていただいた、お買い得肉を使っておいしくて節約にもなる欲ばりレシピ。今回ご紹介するのは、お財布にやさしいお肉・ひき肉、かつ使うのはたったの100ɡの春巻き。お肉にしっかりと味つけして、春巻きの皮を重ねて二度巻くことで、ボリューミーな一品に仕上げました！『ひき肉とにんじんの二度巻き春巻き』のレシピ材料（2人分）〈たね〉豚ひき肉……100ɡオイスターソース……大さじ1片