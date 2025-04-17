植物学者の牧野富太郎博士が描いた学校の教材として使われる掛図が新たに発見され、県立牧野植物園で公開しています。県立牧野植物園の牧野富太郎記念館で展示しているのは、牧野富太郎博士が描いたヤマザクラとアブラナの掛図です。掛図は、明治時代に黒板などに掲げて使われた大型の教材で、縦・約93センチ、横・約62センチあります。ことし1月、牧野博士の植物図や蔵書などを保存する牧野文庫で研究員が発見したもので、掛図の