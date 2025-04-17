島原半島ジオパーク協議会は8日、長崎県雲仙市小浜町の小浜体育館周辺で、まち歩き「ジオツアー」を開いた。本年度総会の関連行事で約20人が参加し、温泉街の魅力を堪能した。参加者は、小浜温泉観光ボランティアガイドの会の吉岡誠一会長（72）に案内され、温泉水の熱エネルギーを活用して発電するバイナリー発電所を見学した。吉岡さんからは「蒸気でタービンを回し、140世帯分に相当する電力を賄っている」との説明があった